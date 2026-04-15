記事ポイントスター食堂が40年ぶりに「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都・寺町錦でオープン炭焼きグリルと鉄板で楽しむ大人向けの洋食とお酒を京都の中心地で味わえる開店記念レセプションでは100年前の資料公開や木村祐一さん、木村英輝さんの特別対談を実施 スター食堂は、40年の時を経て「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都市中京区寺町錦にオープンします。新しい總本店は、京都で親しまれてきた洋食を大人がゆっく