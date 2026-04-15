記事ポイントドットウォッシーが泥成分790％UPの濃厚泡と天然シルクの3点セットにリニューアルします。毛穴汚れケアセットが小鼻の角栓や古い角質を自宅でやさしくお手入れできます。専用石けん置きになるパッケージが収納のしやすさと衛生的な使いやすさを両立します。 ペリカン石鹸の「ドットウォッシー」が、毛穴づまりに着目した3点セットとしてリニューアルしています。ドットウォッシーは濃厚な泥泡の洗顔と天然シルク