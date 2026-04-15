株式会社エクスクリエが、全国１５歳〜６９歳男女（１８００人）を対象に「買い物における選択疲れと買い物スタイルの実態調査（２０２６年）」をＷｅｂアンケートにて３月１９日、２０日に実施した。買い物における選択疲れの経験を聴取したところ、４６．５％（「よくある」＋「ときどきある」）が選択疲れを経験していると回答した。性年代別では、女性１０代の経験率が５６．０％と最も高くなっており、男性より女性のほう