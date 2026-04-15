【新華社香港4月15日】中国香港特別行政区の香港会議展覧中心（コンベンション・アンド・エキシビション・センター）で13、14の両日、2026年世界インターネット大会（WIC）アジア太平洋サミットが開催された。香港での開催は昨年に続き2年連続となり、世界50余りの国・地域から、政府の閣僚級高官や国際機関のハイレベル代表、駐中国外交使節、インターネット業界トップ企業の代表、専門家・研究者らおよそ千人が出席した。