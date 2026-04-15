【新華社昆明4月15日】中国雲南省普洱（ふじ）市思茅区では春茶の茶摘みが最盛期を迎える中、区内に連なる茶山に特別な「茶摘み人」が次々と訪れている。各地から訪れた観光客が茶園の奥深くに入り、自らの手で新芽を摘み、製茶工程を体験し、豊かな自然の中で普洱（プーアル）茶文化の独特の魅力を感じている。地元では「茶園＋（プラス）」モデルのイノベーションを通じて、茶産業を伝統的な栽培・加工から、探