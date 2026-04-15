ドバイ・アルクオーツスプリント２着のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、英国のクイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・Ｇ１（６月２０日、アスコット競馬場・芝１２００メートル）へ向かうことが分かった。４月１５日、杉山晴調教師が明らかにした。杉山晴調教師「いろいろ選択肢はありますけど、ここへ。輸送とかをクリアできればですね。そのための前走でもありました。ドバイのレースをする前から、