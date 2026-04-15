テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。衝撃を受けた番組を明かした。先月22日放送の「すっかりにちようチャップリン」（後10・00）を視聴したという佐久間氏は「賞レースをやったんです」と回想。「なんとテレ東なのに賞金200万円を出して、チャップリンに関わる演者が揃ったんですけど、この番組は異常だなと思った