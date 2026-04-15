北アルプス立山を貫く観光ルート、立山黒部アルペンルートがきょう開通し、早速、訪れた人が絶景を楽しみました。今シーズンの営業を始めたのは、立山駅から長野県の扇沢まで総延長37.2キロです。見どころのひとつ雪の大谷の高さは12メートル。きょう午前9時の室堂の気温は6.3度で、ときおり雨が降る悪天候のなか、観光客はそびえたつ雪の壁を前に写真を撮るなどして楽しんでいました。東京からきた台湾出