イラン情勢の緊迫化が街のヘアサロンにも影響を広げています。ヘアサロンでは石油由来のナフサを原料とした製品を多く使用しています。ヘアサロン・山粼社長：シャンプーやカラー剤の容器などのコストが上がる可能性があると聞いています。東京・品川区の戸越銀座のヘアサロンでは、原油高が続くなか、こうした心配の声が聞かれました。このほかにも、石油由来の様々な容器やパーマなどで使うラップの在庫確保にも不安がある