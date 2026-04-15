思わず微笑ましくなるわんこの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で56万2000回再生を突破し、「覗くの可愛すぎて…」「絶対わかってるｗｗ」「人間みたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おしっこを盛大に失敗した犬→『ママに怒られてしまう』と察して…人間の子どものような光景】 トイレを失敗して… TikTokアカウント「p-a-w」の投稿主さんは、トイプ}