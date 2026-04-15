JR西日本によりますと、午前11時40分頃、伯備線の足立駅～新郷駅間の橋げたに車が接触したとの連絡があり、現地の状況を確認するため、新見駅～上石見駅間で運転を見合わせていましたが、午後0時42分運転が再開されました。警察によりますと、けが人はいない模様です。なお、この影響で特急やくも号に遅れが出ている模様です。