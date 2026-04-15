9月4日に全国公開されるSixTONES 松村北斗と今田美桜のW主演映画『白鳥とコウモリ』の特報映像とティザービジュアルが公開され、追加キャストとして三浦友和と中村芝翫の出演が新たに発表された。 参考：SixTONES 松村北斗×今田美桜で東野圭吾『白鳥とコウモリ』実写映画化監督は岸善幸 本作は、シリーズ累計発行部数150万部を突破する東野圭吾による同名小説を映画化するミステリー。“罪と罰”という