日本航空（JAL）は、「JALマイレージパーク」で「ミッションチャレンジ」を3月23日から開始した。GMO TECHが提供する「GMO SmaAD」のオファーウォールを導入した。オファーウォールは、アプリのインストールやアンケートへの回答、会員登録などの指定のアクションによって、マイルやポイントなどを獲得できる広告の仕組み。JALマイレージパークはこれまで、オンラインショッピングによるマイルの獲得が主流だったものの、より多く