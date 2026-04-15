夫婦漫才コンビの宮川大助・花子の弟子・宮川隼人が、夫婦のオフショットを公開した。宮川夫妻の長女・さゆみの結婚式に出席したことを報告していた隼人。１４日までにインスタグラムを更新し、「控室で久々に三人で写真撮りました。見事に三者三様、私がパーで花子師匠がグーで宮川たま子がチョキ。平和な宮川一門です。笑」と花子との３ショットを紹介。さらに連続投稿でこの日は「上賀茂神社でのさゆみちゃんの挙式、大助