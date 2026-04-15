【ローマ＝倉茂由美子】イタリアのメローニ首相は１４日、イスラエルとの間で交わした防衛協力に関する覚書の自動更新を停止したと発表した。自国軍兵が展開するレバノン南部にイスラエル軍が攻撃を続けていることなどに対し、批判的な姿勢を示したとみられる。イタリアの主要通信社ＡＮＳＡなどによると、覚書は防衛産業や装備品の調達、訓練などでの協力を規定し、２００６年から５年ごとに更新されてきた。メローニ氏は北部