銀座プロレスを主宰する三州ツバ吉は１５日、母・岡田美智子さんが９日に亡くなったことを明かした。８４歳だった。１４日に都内で家族葬を営んだ。岡田さんは夫の岡田正之さんが１９６７年に創業した銀座の老舗居酒屋「三州屋」でおかみとして半世紀以上、店を切り盛りしてきた。愛情ある接客で「銀座のお母さん」と呼ばれ慕われていた。今月９日に三州が中央区内の自宅に帰ったところ、美智子さんが倒れており都内の病院へ