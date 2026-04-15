「ファーム・西地区、阪神−ソフトバンク（１５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）」ＳＧＬで行われる予定だったファーム・西地区、ソフトバンク戦は天候不良およびグランドコンディション不良により、午後１２時３０分に中止が発表された。この日の先発は早川が務める予定だった。