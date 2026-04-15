フィギュアスケーター紀平梨花（23）の姉で、タレントの紀平萌絵（27）が15日、約1年半ぶりの新曲「また明日へ」をデジタルリリースした。24年10月発売のデビュー曲「my wings」はミディアムバラードだったが、今作は軽快なポップナンバー。作詞も手がけた。萌絵は「日々の中で迷いや不安を抱えながら生きている人の明日を優しく照らす楽曲です。人生うまくいかない日や、不安に押しつぶされそうになる夜もある。でもそれは、ち