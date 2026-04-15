花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」(SUCCESS)は4月10日、GTアソシエイションと国内最高峰のツーリングカーレース「SUPER GT」における2026年シリーズのスポンサー契約を締結した。“成功の証"であるサクセスウェイトを通じ、挑戦するすべての人を応援これに伴い、「SUPER GT」で使う2026年シーズンの「サクセスウェイト」のステッカーは、SUCCESSのブランドロゴが載るオリジナルデザインになる。該当車両へのステッカー