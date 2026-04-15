BIGBANGのG-DRAGONとD-LITEが、ロサンゼルス・ドジャースで活躍する佐々木朗希と交流した。4月15日、MLBの公式インスタグラムが更新され、動画と写真が公開された。【写真】佐々木朗希、BIGBANGと豪華3ショット公開された写真には、アメリカ・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムを訪れたG-DRAGONとD-LITEの姿が収められている。特に佐々木朗希との3ショットも公開され、注目を集めた。この投稿を見たファンからは、「佐々木朗希が