ILLITが、グローバルポップ市場における揺るぎない地位を証明した。ILLITは、アメリカ3大音楽賞の一つである「American Music Awards（AMA）」のノミネートリストに名を連ねた。【写真】ウォンヒ、ふわふわ真っ白コーデ「雪の妖精」4月14日（現地時間）に発表された候補リストによると、ILLITは「ベスト女性K-POPアーティスト（Best Female K-Pop Artist）」部門にノミネートされた。何より、今年の同カテゴリーに選出された第5世