【モデルプレス＝2026/04/15】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が14日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】39歳元バレー選手「成長の速さに驚き」息子顔出しのお花見2ショット◆木村沙織、家族でお花見へ木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、お花見での親子ショットを公開。少し緑がかった葉桜を背景に、息子を抱っこして