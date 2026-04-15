メ～テレ（名古屋テレビ） 15日朝早く、愛知県知多市の交差点でパトカーから逃走する車が別の車と衝突する事故がありました。 警察によりますと、15日午前4時10分ごろ、知多市岡田の交差点でパトカーから逃走する乗用車が、ワゴン車と出合い頭に衝突する事故がありました。 けが人はいないということです。 この事故の前、約1.6km離れた場所で、パトロール中の警察官がナンバープレ