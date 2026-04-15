メ～テレ（名古屋テレビ） 教師のSNSグループによる盗撮・画像共有事件で、名古屋市教育委員会は懲戒免職処分とした元小学校の教師2人に対し、損害賠償としてあわせて約250万円の支払いを求めることがわかりました。 事件をめぐっては、名古屋市の元教師、水藤翔太被告（35）と和田、旧姓・森山勇二被告（42）がそれぞれ裁判中です。 市の教育委員会によりますと、水藤被告が給食の食器に体液をつけたとさ