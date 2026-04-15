新人K-POPグループが、いきなりバスケ漫画『スラムダンク』を持ち出してきた。6人組ボーイズグループBE BOYSは4月15日、1stシングル『BE:2』のショーケースを開催し、タイトル曲に『SLAM DUNK』を掲げた。【写真】BE BOYS、新曲は『スラムダンク』…衣装まで酷似？彼らが赤いバスケユニホーム風の衣装に身を包み、ロゴや世界観まで『スラムダンク』を連想させるビジュアルで登場した以上、「オマージュ」なのか、それともかなり危