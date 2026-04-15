ジョナサンは、2026年4月16日から、初夏ジョナの新メニューとして“稲庭うどん”や“ハーゲンダッツスイーツ”の販売を開始する。【初夏ジョナの新メニュー 概要】対象店舗:ジョナサン全店※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がある。対象期間:2026年4月16日〜6月10日 予定※モーニング時間帯(∼10:30am)を除く【初夏ジョナメニューの画像はこちら】喉ごし滑らかな稲庭うどんや希少部位みすじのステーキ、ハーゲンダ