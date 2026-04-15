山形市の住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった13日深夜の火事で、警察と消防による実況見分の結果、茶の間付近の燃え方が激しいことが新たにわかりました。この火事は13日午後11時55分ごろ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の住宅から出火し、鈴木さんの住まいを含む建物2棟が全焼したほか、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかったものです。警察と消防が14日に行った実況見分の結果、新たに、鈴木さんの