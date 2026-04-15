北欧発フードロス削減アプリ『Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）』を運営するToo Good To Goの日本法人、Too Good To Go Japanは、ドン・キホーテと提携し、「ドン・キホーテ」の都内2店舗において、15日より「Too Good To Go」を導入することを発表した。【写真】カロリーの暴力…限界突破した『コーンマヨ爆盛りサンド』本提携により、当日中に販売しきれなかった弁当や惣菜を、アプリを通じて環境に優しく、か