モデルの畑野ひろ子（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。17歳を迎えた長女の近影を公開し、祝福した。【写真】「もう17歳?!はやーい」畑野ひろ子が紹介したロングヘア姿の17歳長女投稿では「HAPPY BIRTHDAY 長女17歳 おめでとう」とつづり、バルーンで華やかに飾り付けした空間で花束を手にした長女の写真をアップ。コメント欄には「娘さんお誕生日おめでとうございます」「もう17歳?!はやーい」「素敵な年になります