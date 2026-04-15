京都・南丹市の山林で、3月23日から行方不明になっていた11歳の男子児童の遺体が見つかった事件で、警察が男子児童の自宅の家宅捜索を始めた。田中友梨奈記者：京都府南丹警察署前からお伝えします。現在もこちらには多くの報道陣が集まっていて、ここ1時間半で4〜5台の警察車両が署内に出入りする様子などが確認できました。南丹市では3月23日、園部小学校に通う安達結希さん（11）が、父親が小学校付近まで送り届けたのを最後に