声優で俳優の津田健次郎（54）と昨年のM−1グランプリ王者のお笑いコンビ「たくろう」が15日、都内で行われた男性用シェービングケアブランド「HYDRO（ハイドロ）」のリニューアル・肌ケア啓発PRイベントに出席した。新WebCMに出演し、テレビCMではナレーションも務めているている津田は、「たくろう」とは初対面。「もう何回見たか分からないぐらいおふたりのネタが好きで。M−1のネタも何回も…。ご一緒できてうれしい」と笑