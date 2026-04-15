声優・津田健次郎が１５日、都内で行われた、シック・ジャパンによる男性用シェービングブランド「ＨＹＤＲＯ」の「リニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」にお笑いコンビ・たくろうと出席した。２組はこの日が初対面だったという中、きむらバンドから「存じ上げております」とあいさつされた津田は「こちらこそです、存じ上げております！」といい「ネタを何回見たか分からないくらい、お二人のネタが本当に好きで。だからき