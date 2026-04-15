中期経営計画説明会で話す旭化成の工藤幸四郎社長＝15日午前、東京都千代田区旭化成の工藤幸四郎社長は15日、石油化学製品の原材料となる原油由来のナフサに関し「6月中旬や6月末くらいまでの調達のめどは立った。調達先の多角化も進める」と明らかにした。ただナフサ価格は高騰していて「お客さまにも必要な場合は値上げをお願いしている」と説明した。東京都内で開いた中期経営計画説明会で表明した。同社は「ヘーベルハウス