クリナップからの発表です。【映像】製品供給への影響について（第2報）「中東情勢の緊迫化による弊社製品供給への影響について（第2報）（一部商品の新規ご注文受付の停止）先般ご案内いたしました中東情勢の緊迫化に伴い、製品の供給継続に向けて努めてまいりましたものの、いよいよ原材料の調達が困難となり、誠に心苦しくはございますが、下記商品につきまして、新規でのご注文を停止させていただく運びとなりました。現時点