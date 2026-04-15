「ドジャース−メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第３打席で左飛に倒れ、今季ワーストタイの１２打席連続無安打となった。初球の内角低めを空振りし、２球目の内角高めはフルスイングするもファウルとなった。２球で追い込まれ、３球目を逆方向へ流し打つも打球は伸びず左飛に倒れた。メッツのマクリーンにほんろうされた形だ。大谷は第１打席ではレフトライナー、第２打席では遊ゴロに倒