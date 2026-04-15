仕事での共演も多い、梅沢富美男さんと研ナオコさん。プライベートでも仲が良く、お互いを「数少ない友人」と呼び合っています。そこまで信頼し合えるのはなぜなのか。人やモノとのつき合い方の極意を聞いてみると――（構成：上田恵子撮影：木村直軌）【写真】個室の楽屋を使っていたせいで「新人のくせに生意気だ」とひんしゅくを買っていた梅沢さんに…* * * * * * *出会いはNHK紅白歌合戦梅沢研さんは「芸能界唯一の親友」