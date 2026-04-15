北海道で暮らしていた幼少期、校庭に作ったスケートリンクでさせられたスピードスケートが嫌いだったというマリさん。しかしその後、スピードスケートに対する嫌悪感を和らげたある出来事があったそうで――。（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】校庭に作られたスケートリンクで…（写真提供：マリさん）* * * * * * *スピードスケート考むかしから運動という目的のために体を動かすことが好きではなかった。北海道に暮らしていた