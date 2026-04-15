タレントの中川翔子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。セーラー戦士たちとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】中川翔子＆セーラー戦士たち「全乙女たちの憧れ」中川さんは「ひいいいいセーラームーン！！品川シャイニングシアターYouTube撮影させていただいちゃいました」と報告し、15枚の写真と5本の動画を投稿。舞台『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』を鑑賞し、