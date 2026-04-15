All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった岡山県在住70歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：tosi3013 年齢・性別：70歳・男性 居住地：岡山県 家族構成：本人、妻（65歳） 住居形態：持ち家（戸建て） リタイア前の雇用形態：正社員 リタイア前の世帯年収：300万円 現預金：800万円 リスク資産：200万円貯金に回せる月もあれば、赤字にな