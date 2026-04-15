お笑いコンビ・ブルーリバーの青木淳也さんは4月14日、自身のInstagramを更新。入学式を迎えた息子との親子ショットを披露しました。【写真】青木淳也＆息子の入学式ショット「嬉しさ伝わってくるいい写真ですね」青木さんは「息子の入学式へついに息子が小学生になりました！早い！早い！早い！みんな言うけど早い！」「スゴいスピードで大きくなっていく」とつづり、1枚の写真を投稿。桜の木をバックにした入学式を迎えた息