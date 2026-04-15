直美（上坂樹里）に吹いた風は祝福か、警告か。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第13話では、鹿鳴館で給仕として働き始めた直美と、アメリカ帰りの海軍中尉・小日向栄介（藤原季節）の出会いが描かれた。 参考：『風、薫る』第14話、直美（上坂樹里）が小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことに 小日向が登場したのはラスト2分。上官の呼び出しで鹿鳴館に駆けつけた小日向だが、すでに客は全員引き払った後だった。入り口で