「ガスト」は、4月14日（火）に公式Xを更新。4つのマークをあしらった画像を投稿し、「ガストとポケモンのコラボ確定！」「ポケモンコラボ始まったら通わせていただきます」と話題を集めている。【写真】分かったらすごい！最初に投稿された背景のみの画像■4つのマークとはこの日、「これは…?!」とコメントを添えて投稿されたのは、黄色、赤、緑、青で4分割にされた背景に4つのマークが施された1枚の画像。黄色の背景に