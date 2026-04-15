長崎と韓国の釜山を結ぶ定期航空路線が機材繰りなどの理由で、今月26日から運休することが分かりました。 運休するのは、韓国の格安航空会社「エアプサン」が運航する長崎と釜山を結ぶ定期航空路線です。 今年1月に就航し、長崎空港と韓国南部・釜山市の金海国際空港の間を週3往復、運航してきました。 需要の高まりを受け、3月からは週5往復に増便されていました。 平均搭乗率は約9割と好調だったことから、県