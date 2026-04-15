人気玩具「ベイブレード」の新商品『UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.』が、B4ストアで6月13日に発売されることが決定した。なお、5月16日よりJFA STORE(EC)、一部スポーツショップにて先行販売される。【画像】センス抜群！サムライセイバー5-60K メタルコート：サムライブルーサッカー日本代表Ver.のベイブレードで、ワインダーランチャー同梱のスターター。強力な