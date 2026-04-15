歌手のオーイシマサヨシ（46）が14日、自身のXを更新。「名前決める時に殴り書きした紙が出てきてわろてる」とのコメントとともに、実際の写真を公開した。【写真】オーイシマサヨシが公開した「名前決める時に殴り書きした紙」投稿された写真は、楽譜の裏に「オオイシ マサヨシ」「オーイシ マサヨシ」「オーイシ△マサヨシ」「オーイシマサヨシ.」など候補だったとみられる名前の表記が複数件直筆で書かれており、なぜか右上