日経平均株価は、アメリカとイランが近く再び協議を行うとの報道をうけ、およそ1カ月半ぶりに5万8000円台を回復しました。【映像】握手交わす各国の代表 （米イラン停戦協議の様子）平山明秀記者「日経平均は昨日に続いて上昇が止まらず、史上最高値にも近づいてきています」日経平均は取引開始とともに値を上げ、一時上げ幅が700円を超えました。5万8000円台をつけるのは3月2日以来、およそ1カ月半ぶりです。アメリカメディ