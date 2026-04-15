NTT Landscapeと、キャンプ場予約サイト「なっぷ」を運営するR.projectは、2025年10月よりキャンプ場向けのDX(デジタルトランスフォーメーション)サービス「スマートチェックイン」を提供している。同サービスはアプリで受付業務を代替し、チェックイン対応を約6割削減するなど運営の在り方を変えつつある。スマートチェックインを導入している静岡県伊豆市のキャンプ場「LScamp中伊豆」を訪れ、サービスの仕組みや開発背景、実際