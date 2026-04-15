PayPay証券で2026年3月1日〜31日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠の銘柄を、買付金額と積立件数のランキング形式で紹介します。ランキングを見ると、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が両部門で1位となり、米国株や全世界株に分散投資する王道インデックスファンドの人気が際立つ結果となりました。一方で、「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「ひふみプラス」など値動きの大きい成長株系ファンドも上位に入り、積立投資