日産自動車と中国合弁会社の東風日産乗用車公司(DFN)は4月8日、新型EV(電気自動車)の「NX8」を発売した。新型「NX8」はEVとレンジエクステンダーの2種類を用意。中国市場の多様なニーズに対応する○「すべての家族にとって理想的なSUV」がコンセプトNX8は中国のユーザー向けに開発した「Nシリーズ」の第3段。EVのミッドサイズセダン「N7」、プラグインハイブリッド(PHEV)セダン「N6」に続いて登場したミドルクラスSUVのEVだ。快適