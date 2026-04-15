【「あつまれ どうぶつの森」更新データ:Ver. 3.0.2】 4月14日 配信 任天堂は、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用シミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」の更新データを4月14日に配信した。 本更新データではいくつかの調整や不具合の修正を実施。ホテルの客室内で、家具の配置やお客さんの行動によって客室から出られなくなる現象が起こりにくく